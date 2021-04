Pubblicità

Chiedono verità i familiari di Pasquale Nogarotto, 74enne originario di Marano, morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli in circostanze da chiarire. Con una denuncia presentata ai carabinieri di San Pietro a Patierno, i parenti dell’uomo chiedono che sia fatta luce sulla dinamica del decesso del loro congiunto. Secondo quanto raccontatogli dal personale sanitario, l’uomo sarebbe deceduto nel pomeriggio di giovedì in seguito ad una caduta ma per le complicazioni covid.

Pasquale, la mattina di martedì scorso, a causa delle conseguenze innescate dal virus è stato trasportato dal 118 nell’ospedale Loreto Mare. Nel pomeriggio i sanitari hanno disposto il trasferimento al san Giovanni Bosco causa di una caduta definita accidentale.

Una dinamica che non convince pienamente il figlio che chiede verità. Secondo i sanitari, il decesso sarebbe sopraggiunto a causa di una crisi respiratoria; sulla caduta, invece, i parenti non avrebbero ricevuto alcuna informazione. Inoltre, sempre secondo i parenti, dall’ospedale San Giovanni Bosco era giunta la richiesta di acquisto di un tutore per coadiuvare gli effetti della caduta di cui il nosocomio si è detto sprovvisto. Secondo quanto si apprende dai legali della famiglia Nogarotto, gli avvocati Giovanna Cacciapuoti e Aldo Appella, la documentazione è giunta alla Procura. I familiari del 74enne chiedono di fare luce sull’accaduto anche attraverso un esame autoptico.