Morto dopo Tso all’ospedale del Mare di Napoli, proposto il risarcimento per la famiglia

Le cause della morte di Alfredo

I consulenti del giudice sono giunti alla conclusione che “il comportamento assunto dai sanitari dell’Ospedale del Mare e degli altri ospedali non sia stato negligente, imprudente e imperito nell’assistere alla fase critica vissuta dal Fico. Nonostante ciò, nella fase postcritica – dato il quadro clinico esistente – è mancato il monitoraggio costante dell’ elettrocardiogramma per lo studio del QT lungo ( la misura del tempo necessario che necessitano i ventricoli del cuore per contrarsi e per tornare allo stato di riposo). Il mancato controllo avrebbe determinato un sensibile calo delle chance di sopravvivenza del 25enne. L’avvocato Di Pietro sottolinea come: ” il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), che prevede la sedazione e anche contenzione, sarebbe stato praticato alla vittima senza che ci fossero le necessarie autorizzazioni“.