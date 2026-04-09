Dramma all’allenamento, il 15enne Luigi muore dopo il malore

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Luigi Santarelli è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre si stava allenando a tennis. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra.

E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il 15enne è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto come riporta il quotidiano Il Centro.

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Morto giovane ciclista ad Ancona

È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale a Torrette di Ancona il giovane ciclista trovato la mattina di domenica di Pasqua, privo di sensi a Montemarciano. Era stato un passante a dare l’allarme per un corpo riverso a terra in un sentiero in mountain bike nell’area nei pressi dell’ex Montedison, una zona tra Montemarciano e Falconara Marittima solitamente frequentata da sportivi e amanti delle escursioni.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi rallentata però da alcune difficoltà logistiche: sul posto è dovuta intervenire l’eliambulanza da cui sono stati calati medico e operatore sanitario. Al giovane di appena 18 anni, che aveva ancora il caschetto protettivo allacciato, sono state praticate le manovre di rianimazione e poi è stato trasportato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona in condizioni critiche. Dopo poche ore però è sopraggiunto il decesso.