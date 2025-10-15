PUBBLICITÀ
Morto dopo i colpi di taser a Napoli, i nuovi indizi dall’autopsia

Anthony Ihaza Ehogonoh è stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima, come lo spray urticante, si era rivelata inefficace. Questo è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito ieri, nel Secondo Policlinico, sulla salma del 35enne deceduto lo scorso 6 ottobre a Napoli, dopo essere stato neutralizzato con un taser – utilizzato da un solo carabiniere – perché in evidente stato di alterazione.

Sul corpo sono state rilevate le ferite lasciate da 4 dardi: i carabinieri hanno usato il taser due volte e ciascuna cartuccia contiene due dardi. La relazione completa sugli esiti dell’accertamento – che prevede tra gli altri, gli esami tossicologici – sarà depositata entro 60 giorni.

Intanto la famiglia di Anthony Ihaza Ehogonoh sta preparando le esequie del 35enne, che dovrebbero essere celebrate tra oggi e domani dopo il nulla osta ricevuto dal pm Barbara Aprea e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Gli inquirenti, come atto dovuto, hanno iscritto cinque militari nel registro degli indagati per il reato di eccesso colposo nell’ uso legittimo delle armi.

