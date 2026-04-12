Morto un uomo alla linea Metro 1, chiusa Medaglie d’oro per due ore

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Tragedia nella metro Linea 1 a Napoli questa mattina, domenica 12 aprile, dove un uomo è morto attorno alle 9 mentre si trovava sulla banchina della fermata di Medaglie d’Oro all’Arenella. La stazione è stata chiusa per oltre due ore per consentire i soccorsi. Sul posto, l’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, gli agenti della Polizia di Stato, il personale Anm e il magistrato di turno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe sentito improvvisamente male mentre aspettava il treno sulla banchine della stazione. Sono intervenuti gli agenti di Stazione che hanno allertato immediatamente i soccorsi. La stazione è stata chiusa per circa 2 ore, dalle 9,30 alle 11,45, quando ha riaperto al pubblico. Al momento funziona regolarmente.

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