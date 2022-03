Mostra il seno ad un ragazzo, poi lo palpeggia: donna denunciata nel Salernitano

Palpeggiato nelle parti intime da una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni. E’ accaduto, ieri pomeriggio, a Pisciotta, in località Acquabianca. A denunciare la molestia è un ragazzo di 21 anni che sarebbe stato alla vicina dalla donna con la scusa di ricevere delle informazioni. Ma poi non è andata così. La donna ha iniziato a fare domande più spinte, per poi alzarsi la felpa per mostrargli il seno e toccargli le parti intime. Il 21enne si è divincolato, è salito a bordo della sua auto e si è allontanato. La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, è rimasta in zona per pochi minuti e poi è andata via. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che ora stanno indagando su quanto accaduto.

Un ragazzo di 21 anni è stato palpeggiato nelle parti intime da una donna con un’età compresa tra i 45 e i 50 anni. L’episodio è accaduto oggi, giovedì, dopo le 16, in località Acquabianca del Comune di Pisciotta. Secondo quanto riferito dal giovane ai carabinieri, la donna si sarebbe avvicinata per chiedere informazioni riguardanti la zona. Il 21enne ha risposto educatamente, fornendo le indicazioni richieste. A quel punto le domande hanno cambiato tono e si sono spostate verso un altro argomento: «Come ti chiami? Quanto sei alto? Ti posso vedere in piedi?».

Quando però lei si è avvicinata al ragazzo, ha alzato la felpa e gli ha mostrato il seno cominciando a palpargli le parti intime. Il giovane si è divincolato, è salito a bordo della sua auto e si è allontanato. La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, è rimasta in zona per una manciata di minuti e poi è andata via. «Ho denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri di Pisciotta perchè potrebbe succedere ad altri ragazzi e magari anche a dei bambini» racconta il 21enne. Sul caso indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito la targa dell’automobile.