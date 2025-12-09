PUBBLICITÀ
HomeSportMourinho mette le mani avanti in vista del Napoli: "Assenze? Non fatemi...
Sport

Mourinho mette le mani avanti in vista del Napoli: “Assenze? Non fatemi ridere, io sto messo peggio”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Mourinho mette le mani avanti in vista del Napoli:
Mourinho mette le mani avanti in vista del Napoli: "Assenze? Non fatemi ridere, io sto messo peggio"
PUBBLICITÀ

“Le assenze nel Napoli? Non mi fate ridere. Se non c’è De Bruyne, c’è McTominay. Vedi la squadra che gioca, chi è in panchina e ti dimentichi chi manca. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere”. Parole del tecnico del Benfica José Mourinho alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

Mourinho mette le mani avanti in vista del Napoli: “Assenze? Non fatemi ridere, io sto messo peggio”

“Non so se sarà un vantaggio conoscere le squadre italiane. Il fatto di conoscerli bene non significa che le difficoltà siano minori o che le loro qualità siano inferiori – ha detto Mou – Il Napoli è una squadra molto forte, Ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo diverso rispetto all’inizio del campionato, purtroppo. A me piace molto di più come giocano adesso rispetto a come giocavano prima”.

PUBBLICITÀ

E ancora in conferenza stampa: “Parlare di Conte vuol dire parlare del Napoli. Le squadre di Conte sono squadre complete, impossibile trovare qualcosa su cui poter dire che sono scarsi o non lo fanno bene. Sono squadre compatte, con una consapevolezza tattica altissima. Conte è molto esigente col mercato, costruisce rose fortissime con gente forte che gli dà tante opzioni. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi”.

Contro il Napoli ultima chance? “Fin quando la matematica non ci condannerà saremo lì a lottare. Vincere domani ci metterebbe in una posizione buona, non vincere complicherebbe la vita. Ma ci sarebbero altri 6 punti da conquistare. Ritroverò miei ex giocatori? Queste cose emozionanti sono pre partita e post partita. Niente più. Non è che io durante la partita mi metta a pensare a queste cose”.

Conte e il Napoli sorridono, Lukaku torna ad allenarsi: “Ci vediamo presto”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati