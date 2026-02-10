PUBBLICITÀ

Due “zone rosse” sono state istituite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuto nel pomeriggio di oggi.

Movida violenta tra Napoli e provincia, istituite due nuove “zone rosse”

La prima “zona rossa” sarà attiva nel quartiere napoletano di Chiaia mentre la seconda a Torre Annunziata.

PUBBLICITÀ

Al comitato era presente anche il sindaco del comune oplontino. Nel corso del comitato si è fatto il punto della situazione anche per i comuni di Afragola e di Arzano (presente il sindaco Aruta).

Per questi due comuni dell’area nord di Napoli sono stati decisi specifici servizi di controllo.

Un particolare focus sulla situazione nel territorio della IX municipalità di Napoli. E’ stato fatto anche il punto della situazione su piazza Garibaldi, a Napoli.

Controlli intensificati, infine, anche per piazza Carolina e piazza del Plebiscito, dove già da settimane è stato innalzato il livello di attenzione.