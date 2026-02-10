PUBBLICITÀ
Movida violenta tra Napoli e provincia, istituite due nuove “zone rosse”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Due “zone rosse” sono state istituite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuto nel pomeriggio di oggi.

La prima “zona rossa” sarà attiva nel quartiere napoletano di Chiaia mentre la seconda a Torre Annunziata.

Al comitato era presente anche il sindaco del comune oplontino. Nel corso del comitato si è fatto il punto della situazione anche per i comuni di Afragola e di Arzano (presente il sindaco Aruta).

Per questi due comuni dell’area nord di Napoli sono stati decisi specifici servizi di controllo.
Un particolare focus sulla situazione nel territorio della IX municipalità di Napoli. E’ stato fatto anche il punto della situazione su piazza Garibaldi, a Napoli.

Controlli intensificati, infine, anche per piazza Carolina e piazza del Plebiscito, dove già da settimane è stato innalzato il livello di attenzione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

