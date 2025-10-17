Mugnano in festa per Sara Russo, la 19enne è la nuova campionessa de “La Ruota della Fortuna”

PUBBLICITÀ

“La Ruota della Fortuna”, il gioco in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Samira Lui ha incoronato una nuova campionessa: si chiama Sara Russo ed è già entrata nel cuore del pubblico.

Sara ha 19 anni e viene da Mugnano di Napoli, comune da oltre 35mila abitanti situato a nord-ovest del capoluogo partenopeo. La giovane è attualmente iscritta all’università: studia Matematica presso la “Federico II” di Napoli. Sara è già al secondo anno del corso di laurea: da grande sogna di diventare docente di matematica, ma all’università.

Un’ambizione, ha raccontato a Gerry Scotti, che le è nata alla fine del percorso al liceo linguistico, dove ha studiato inglese, spagnolo e cinese. Durante il quinto anno, infatti, Sara ha deciso che la matematica sarebbe stata la sua strada. Ma non se la cava bene solo coi numeri, ma anche con le parole: Sara ha infatti scalzato l’ex campione in carica Marco, diventando la nuova reginetta del game show.

A sostenere Sara nella sua avventura a “La ruota” ci pensano i genitori, Francesco (di professione barbiere) e Teresa (insegnante di lettere), che seguono con emozione la sua prima serata: nella prima fase del gioco, la più giovane campionessa di quest’anno totalizza 6 mila 700 euro. È poi la volta di “La ruota delle meraviglie”, il cui tema sono i “soldi”.

Il percorso vincente di Sara nel Game Show

Sara indovina il primo quesito, quello del “3+1”, ovvero «Un grande successo di Mahmood», lasciando sbalordito Gerry Scotti perché ci ha impiegato soli 3 secondi. Si passa al “Testacoda”: «Chi ne ha tanti vive come un pascià», utilizzando solo 14 secondi. E si arriva al terzo quesito con la manche del “Rubasecondi”: «La fatina dei denti li porta ai bambini», altra risposta giusta indovinata e con ben 9 secondi ancora a disposizione. Il pubblico esplode in un fragoroso applauso.

Tre buste verdi per Sara: adesso spetta ai suoi genitori darle il consiglio giusto, consapevoli che può cambiare per ben due volte. Sara inizia con la busta numero 2, che contiene 5 mila euro. Sara decide di cambiare, e sceglie la busta 1 che contiene il “Jolly Lidl”, il nuovo premio introdotto dalla settimana scorsa nel gioco. Sara e la sua famiglia vincono un anno di spesa da Lidl. La terza busta è quella che spetta, quindi, a Sara: il suo contenuto è di 10 mila euro.

Sara si porta a casa 16.700 euro più il buono spesa Lidl da un anno nel corso della sua prima serata da campionessa. La giovane è, inoltre, una grande appassionata di latinoamericano: è iscritta presso la scuola di danza “Movida” di Mugnano, diretta da Teresa Antuono e in cui insegna il maestro Ciro Gavitone che, insieme a tutte le amiche e al gruppo allievi, fanno il tifo per Sara in occasione delle prossime puntate che l’attenderanno.