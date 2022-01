Mugnano in lacrime per Leonardo, il collaboratore scolastico portato via dal ‘male del secolo’

Leonardo Migliaccio è stato strappato ai suoi affetti dal ‘male del secolo’. Il 65enne è stato un storico collaboratore scolastico del Secondo Circolo didattico Giancarlo Siani. L’uomo era molto stimato dai professori, dai dirigenti e dagli studenti alla luce, infatti, in questi minuti in tanti stanno ricordando la sua disponibilità e abnegazione. “Mugnano libera esprime dolore per la morte di Leonardo per anni collaboratore scolastico del Secondo Circolo didattico di Mugnano. Ai familiari la vicinanza del nostro gruppo“, scrive il professore Andrea Cipolletta. Leonardo aveva lasciato da poco il mondo della scuola per combattere contro la terribile malattia.

Il Covid ruba letti d’ospedale ai malati di tumore, Laura aspetta l’operazione da 9 mesi

Il Covid ruba letti d’ospedale e medici anche ai malati di tumore. Con il risultato che, specie in alcune regioni, i pazienti oncologici in lista d’attesa, anziché essere operati nei tempi stretti previsti dai protocolli, aspettano per mesi una chiamata dall’ospedale.” Al Policlinico di Catania i medici mi hanno spiegato che mi avrebbero asportato la tiroide per un nodulo a rischio 30% di carcinoma, verificato con l’ago aspirato. Era aprile del 2021. Avrei dovuto essere operata massimo alla fine di settembre. Sono nove mesi che aspetto una telefonata, io e la mia famiglia viviamo nell’ansia e nella paura di quello che mi può succedere”. Lo racconta all’Ansa Laura, 54 anni, impiegata in un ufficio del ministero della Giustizia di Agrigento.

Una delle migliaia di pazienti entrati in lista d’attesa. Reparti occupati sempre più dai malati con Covid, medici e infermieri vengono dirottati nei reparti dedicati al virus, e gli interventi che non rientrano nella categoria ‘urgente’ ingrossano le file. Nonostante quello a cui Laura deve essere sottoposta sia un “intervento salvavita”, come lo definisce il chirurgo del Policlinico e presidente della Società italiana di chirurgia Francesco Basile.

“Le liste d’attesa per gli interventi chirurgici non d’urgenza includono anche le operazioni dei tumori, da quello della mammella, allo stomaco, al colon. Si tratta di interventi che vanno fatti entro 15-20 giorni. Non certo dopo tre mesi e oltre, perché ne va della vita delle persone”, spiega Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi commentando lo stop alla chirurgia programmata a causa dell’aumento della pressione sugli ospedali per il Covid.