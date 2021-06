Stanotte all’ospedale Cardarelli una donna anziana, ricoverata in medicina d’urgenza, è deceduta. I familiari, informati della morte, raggiungevano il quarto piano del reparto aggirando i controlli delle guardie giurate e iniziavano ad insultare e spintonare i medici. I parenti ritenevano che non avessero fatto abbastanza per salvare la donna.

Uno degli 8 familiari danneggiava anche un dispositivo per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti. Intervenuti i carabinieri del radiomobile di Napoli e della stazione Vomero. Sono 8 persone identificate e denunciate per danneggiamento, minacce e interruzione di pubblico servizio.

Aggredito nel proprio studio medico da due pazienti. È accaduto a Volla, in provincia di Napoli. Ad aggredirlo due pazienti che pretendevano un’esenzione che tuttavia non era prevista per le loro patologie. A denunciare l’accaduto è Luigi De Lucia, segretario regionale Campania del Sindacato Medici Italiani.

“Vogliamo l’esenzione”, medico aggredito da due pazienti a Volla

L’aggressione – a quanto riferito – è stata prima verbale e poi fisica. «Non possiamo stare più in silenzio sul ripetersi di episodi di violenza contro i medici di famiglia – affermò De Lucia – medici che nella pandemia sono stati esposti a grandi rischi pagando in molti casi con la vita il loro impegno professionale sul campo. Questa ennesima aggressione – prosegue – conferma una tendenza che da tempo descrive i medici di famiglia come nullafacenti che non hanno voglia di lavorare arrivando finanche a dipingerli come coloro che non risponderebbero alle telefonate dei pazienti. Niente di tutto ciò è vero e questa campagna di denigrazione contribuisce ad alimentare reazioni rabbiose dei pazienti come quelle avvenute a Volla».