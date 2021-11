Murale di Maradona a Qualiano, i promotori spengono le critiche: “Abbiamo cercato la novità”

Lo scorso 14 novembre, a Qualiano, è stato inaugurato un murale su Maradona ad opera dell’Associazione Football & Maradona’s friends. L’opera riprende la famosissima punizione segnata da Diego contro la Juve al San Paolo, il 3 novembre 1985. Un goal entrato di diritto nella storia del calcio, nonché nel cuore di ogni tifoso azzurro.

Purtroppo, però, il murale è stato anche oggetto di qualche critica sui social. Questo il motivo che ha spinto l’Associazione a pubblicare ieri una nota sulla propria pagina Facebook in cui, spiegano, “ne abbiamo viste, lette ed ascoltate di tutti i colori in questi giorni, ed abbiamo cercato di non cadere nel tranello di coloro che volevano la rissa social a tutti i costi“.

Il post Facebook dell’Associazione Football & Maradona’s friends

Abbiamo cercato la novità, riprodurre un gesto balistico unico, inspiegabile, irripetibile, che è andato contro le leggi della fisica! Non volevamo un’opera diversa, ma proprio quella realizzata, presa da una foto del 1985. Siamo riusciti nel nostro intento? Assolutamente si!

Il murale ha avuto un impatto mediatico enorme, testate nazionali, locali e gruppi social argentini, hanno dato spazio all’iniziativa, Sodano e Diego Junior hanno, in un video, espresso la loro gratitudine, la presenza ieri di Antonio Carannante e Antonella Leardi, la quale, ha emozionato tutti ricordando Ciro, e soprattutto la presenza dei gruppi ultras è stata per noi motivo di gioia.

Ringraziamo l’amministrazione comunale, i vigili urbani per il supporto dato ieri, e le tante associazioni intervenute ma soprattutto i tanti cittadini che ieri hanno sfidato pioggia e vento e con gli occhi lucidi sono tornati a casa.

Come ha detto la mamma di Ciro, il calcio deve essere emozione, noi ieri ci siamo emozionati e continueremo a farlo con altre iniziative.

Il direttivo e gli iscritti”.