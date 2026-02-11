Musella era fuori l’ospedale a torso nudo, il motivo ipotizzato dalla Procura

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore è stato diffuso un video su TikTok nel quale è possibile vedere Giuseppe Musella all’esterno della clinica Villa Betania. Il giovane era fuori al pronto soccorso a torso nudo dopo aver accompagnato la sorella Jlenia. Nel decreto di fermo, emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti del 25enne, si ipotizza il motivo per il quale il giovane fosse parzialmente senza vestiti.

Subito dopo l’aggressione nel rione Conocal a Ponticelli, la polizia scientifica ha condotto i rilievi fotografici e ha repertato anche una maglia della SSC Napoli, probabilmente indossata da Musella nel corso del femminicidio. Dopodiché la maglia sportiva è stata analizzata dagli agenti che hanno trovato macchie rossastre sia sulla parte anteriore che su quella posteriore.

Il video di Musella fuori dal pronto soccorso, il giovane era a torso nudo

Giuseppe Musella non ha abbandonato Jlenia davanti al pronto soccorso dell’ospedale per scappare. Gli avvocati del 25enne, Andrea Fabozzo e Leopoldo Perone, hanno sostenuto che il loro assistito è stato immortalato mentre esce dal reparto insieme alla mamma. Dunque Musella era presente quando i medici hanno comunicato la notizia della morte di Jlenia.

Dalle immagini è possibile vedere il fratello della vittima seduto sul muretto dell’ingresso delle ambulanze dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli: il 25enne mette le mani sulla fronte mentre la madre si dispera. Musella è ora in carcere intanto si attendono anche i risultati degli esami autoptici per chiarire alcuni aspetti del femminicidio della 22enne.