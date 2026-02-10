Femminicidio di Jlenia, il video in ospedale finisce su Tiktok

PUBBLICITÀ

La sera del femminicidio Giuseppe Musella non ha abbandonato Jlenia davanti al pronto soccorso dell’ospedale per fuggire via. Lo riferiscono i suoi legali, gli avvocati Andrea Fabozzo e Leopoldo Perone, sottolineando che il giovane assistito è stato ripreso in un video mentre esce dal reparto insieme alla mamma. Dunque Giuseppe è lì e era anche lui presente quando i medici hanno comunicato alla madre che la sorella era morta.

Dopodiché si siede sul muretto dell’ingresso delle ambulanze dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli: il 28enne mette le mani sulla fronte mentre la madre si dispera. Il video, pubblicato su TikTok, dura pochissimo ma il fratello della ragazza viene immortalato più volte. Musella è ora in carcere e ancora non ha ben chiarito il motivo che ha scatenato la lite e la violenza. Si attendono anche i risultati degli esami autoptici per chiarire alcuni aspetti dell’intera vicenda.

PUBBLICITÀ

Femminicidio di Jlenia Musella, c’era un testimone in casa

Nuovi retroscena sulla morte di Jlenia Musella avvenuta due giorni fa al rione Conocal. Secondo le ultime notizie trapelate c’era una terza persona, un testimone, nella casa dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella 22enne con una coltellata. A rivelarlo quest’oggi in sede di convalida è stato l’avvocato Leopoldo Perone, che con il collega Andrea Fabbozzo ha assistito oggi il 28enne all’udienza del fermo per omicidio volontario aggravato che gli è stato notificato dalla squadra mobile la notte dopo l’omicidio. «Mi ha detto ‘che me ne importa del processo, non vedrò più mia sorella’”, riferisce l’avvocato Perone, «dopo avere ripetuto quello che aveva già detto agli inquirenti in questura, quando si è consegnato alle forze dell’ordine per confessare».