Musica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D’Agostino

È morto a 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio. L’uomo era malato da tempo.

Tra le ultime interviste rilasciate, quella trasmessa nel corso di una delle ultime puntate di Confidential, dedicata alle frequentazioni di D’Alessio agli esordi.

D’Agostino ha scritto per D’Alessio migliaia di canzoni tra il 1991 e il 2005. Durante la sua prolifica carriera, ha scritto canzoni per moltissimi artisti, principalmente campani: da Mario Merola a Nino D’Angelo, Sal Da Vinci e Anna Tatangelo.

Addio a Vincenzo D’Agostino, il post d’addio di Gigi D’Alessio: “Sono senza parole”

Uno tra i primi a confermare la notizia della scomparsa di D’Agostino è stato proprio D’Alessio che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. “Senza parole”, ha scritto, pubblicando una delle foto più recenti scattate insieme al paroliere. Migliaia i commenti di cordoglio pubblicati sotto il post condiviso da D’Alessio, alcuni arrivati da alcune delle voci più note nel panorama della musica neomelodica napoletana.

