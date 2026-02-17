PUBBLICITÀ
HomeCulturaMusicaMusica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D'Agostino
Musica

Musica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D’Agostino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Musica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D'Agostino
Musica napoletana in lutto, è morto Vincenzo D'Agostino
PUBBLICITÀ

È morto a 65 anni Vincenzo D’Agostino, popolare paroliere italiano noto per le canzoni scritte per Gigi D’Alessio. L’uomo era malato da tempo.

Tra le ultime interviste rilasciate, quella trasmessa nel corso di una delle ultime puntate di Confidential, dedicata alle frequentazioni di D’Alessio agli esordi.

PUBBLICITÀ

D’Agostino ha scritto per D’Alessio migliaia di canzoni tra il 1991 e il 2005. Durante la sua prolifica carriera, ha scritto canzoni per moltissimi artisti, principalmente campani: da Mario Merola a Nino D’Angelo, Sal Da Vinci e Anna Tatangelo.

Addio a Vincenzo D’Agostino, il post d’addio di Gigi D’Alessio: “Sono senza parole”

Uno tra i primi a confermare la notizia della scomparsa di D’Agostino è stato proprio D’Alessio che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. “Senza parole”, ha scritto, pubblicando una delle foto più recenti scattate insieme al paroliere. Migliaia i commenti di cordoglio pubblicati sotto il post condiviso da D’Alessio, alcuni arrivati da alcune delle voci più note nel panorama della musica neomelodica napoletana.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati