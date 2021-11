Dramma in provincia di Napoli, Nancy muore a 18 anni dopo un malore

Nelle scorse ore una terribile tragedia ha travolto la comunità di Saviano in seguito alla morte di Nancy Strocchia. Come riporta La Provincia Online un malore improvviso avrebbe colpito fatalmente la 18enne.

LE DEDICHE PER NANCY

Parole di cordoglio espresse del dirigente scolastico del liceo Rita Levi-Montalcini, Domenico Ciccone, frequentato dalla ragazza: “Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano. Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo”.

“Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico“, scrive il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli.

“Purtroppo tutte le mie preghiere e quelle degli altri in questi giorni non sono bastate. Ti ho voluta ricordare cosi com’eri, sempre sorridente e nello stesso momento una persona umile e speciale per tutti. Te ne sei andata senza poterci dire niente ne salutare ne vederci, hai rimasto dentro tutti un dolore che non si colmerà mai. Da quel maledetto sabato sera non si è capito più nulla su di te è successo tutto così in un attimo e a 18 anni non si possono rimanere sogni che non potrai più realizzare…mi dispiace tantissimo“, scrive Giovanni.