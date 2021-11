Napoli, addio al patron di Original Marines: “Maestro di vita e lavoro”

È scomparso ieri a 75 anni Angelo Pera, imprenditore di spicco del settore tessile, cofondatore – con Luciano Cimmino – di Original Marines, di cui lo stesso Pera, napoletano di via Tribunali, è stato poi presidente, responsabile e supervisore della produzione. «Ci siamo conosciuti nei primi anni ’60 del secolo scorso e siamo stati poi partner per oltre 20 anni», ricorda l’attuale patron di Carpisa Yamamay Luciano Cimmino.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, sui social, per la morte di Pera. “Ho avuto l’onore di essere stato un suo dipendente per circa quindici anni – ha scritto un suo – Ciò che maggiormente gli ho invidiato in tutto quel tempo ed anche oltre, è stata la sua straordinaria serietà. Addio Maestro di Vita e di Lavoro“.

A discapito del nome anglosassone, il marchio, come detto, è napoletano. È il 1983 quando il gruppetto di imprenditori campani affronta un viaggio in Brasile e qui si imbatte in un’azienda che produce semplici t-shirt bianche: gli imprenditori fiutano l’affare e siglano un accordo con l’azienda carioca. Le magliette sono quelle originali indossate dai marines americani: oltre all’affare, dunque, Pera e soci trovano anche il nome per la loro azienda. L’idea delle semplici magliette bianche si rivela vincente: 25 milioni i pezzi venduti dal 1983, anno della fondazione di Original Marines e il 1992.