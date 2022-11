Napoli, colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli: indagini su una stesa della camorra

Colpi di pistola segnalati tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, intorno alle 14. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini e dei sopralluoghi. Al momento non risultano danni né feriti, non si esclude l’ipotesi della stesa. Parallelamente ai controlli sul posto, con la ricerca di bossoli sull’asfalto, sono stati avviati quelli negli ospedali napoletani per verificare l’eventuale presenza di feriti.

QUARTIERI SPAGNOLI, ANCORA SPARI

Nelle ultime settimane la zona dei Quartieri Spagnoli, nel centro storico cittadino e a ridosso di via Toledo, è nuovamente al centro di frizioni tra i gruppi criminali, che sarebbero all’origine delle sparatorie che sono state registrate nell’ultimo periodo.

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre un pregiudicato di 34 anni era stato ferito alle gambe in piazzetta Rosario di Palazzo. Pochi giorni dopo, nella notte tra il 5 e il 6 novembre, dei colpi di pistola erano stati esplosi contro un edificio di via Emanuele De Deo, zona ritenuta sotto il controllo criminale del clan Mariano, alias i “Picuozzi”; una delle pallottole aveva sfondato gli infissi, era penetrata all’interno dell’abitazione di un macellaio 40enne e si era conficcata nel soffitto di una delle stanze.

Tra il 7 e l’8 novembre, invece, era stato ferito alle gambe un pregiudicato ritenuto in passato nell’orbita del clan Saltalamacchia; il 30enne era rimasto vittima di un agguato simile nel giugno 2020, nella zona della Torretta di Chiaia.

L’ALTRO IERI UN AGGUATO AL RIONE TRAIANO

L’altro ieri mattina, 20 novembre, un uomo di 33 anni, Federico Vanacore, è stato gambizzato al Rione Traiano. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Non sono ancora noti i motivi dell’agguato. Le indagini sono ancora in corso.