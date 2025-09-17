Napoli, bimbo scomparso ritrova il papà dopo 45 giorni: “E’ stato emozionante”

PUBBLICITÀ

«È stato davvero emozionante, commovente, poter assistere, sia pure solo via telefono, al ricongiungimento tra Mariano e il suo piccolo. Un meraviglioso lieto fine». Con queste parole l’avvocato Angelo Pisani ha annunciato la conclusione positiva della vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia di Napoli.

Il bambino di 7 anni era stato portato via dalla madre, una 32enne di origini senegalesi, influencer e modella. Dal mese di luglio il padre non aveva più avuto notizie del figlio, vivendo 45 giorni di angoscia e incertezza.

PUBBLICITÀ

Le indagini avevano inizialmente condotto a Milano, dove la donna era stata fermata e poi rilasciata per mancanza di elementi utili. Il bambino, però, restava ancora irreperibile.

La svolta è arrivata nelle ultime ore di mercoledì, quando gli agenti di Polizia hanno rintracciato il piccolo in un appartamento dell’hinterland milanese. Subito dopo è avvenuto il ricongiungimento con il papà Mariano, che potrà riportarlo presto a Napoli.

Una vicenda dolorosa che si chiude con un lieto fine, dopo giorni di paura e di speranza.