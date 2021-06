Il calciomercato ufficialmente avrà inizio il primo luglio ma il Napoli è già protagonista. Infatti con l’arrivo del neo allenatore, Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad accontentarlo sul mercato e rimpiazzare le possibili cessioni. Sul caso Lorenzo Insigne, invece, possibili aggiornamenti alla fine dell’Europeo.

Calciomercato. Il reparto difensivo, possibili cessioni e rinforzi del Napoli

Con i tanti cambiamenti sulle panchine avvenuti in questo lasso di tempo, ogni allenatore vuole portarsi indietro i fedelissimi. Da poche ore è arrivata l’ufficialità della Lazio con Maurizio Sarri che sembrerebbe intenzionato a riabbracciare Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Sul reparto difensivo, al centro delle attenzioni è Kalidou Koulibaly ed il suo destino incerto. Il Napoli, però, non attende. Infatti ha avanzato un’offerta per il difensore centrale Marcos Senesi del Feyenoord, ritenuta inizialmente bassa. Ma il club olandese spara alto. Chiede infatti circa 20 mln di euro. Per quanto riguarda i terzini, invece, possibili sorprese. Il Napoli ha chiesto informazioni riguardante Emerson Palmieri e Mandava del Lille. Sembra in partenza David Ospina. Possibile sostituto del portiere colombiano l’ex Luigi Sepe, retrocesso con il Parma.

Ancelotti chiede Fabian Ruiz

Possibile cessione a centrocampo di Fabian Ruiz. Su di lui, come riporta Kiss Kiss Napoli, c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti che a breve potrebbe avanzare un’offerta. Il Napoli attende, e avvia contatti con il Bordeaux per Basic, che presenta un cartellino di circa 8 mln di euro. Non verrà confermato Tiemoue Bakayoko, il quale ritornerà al Chelsea. Il club partenopeo, inoltre, cerca di stringere su Rodrigo De Paul ed Aurelio De Laurentiis vorrebbe fare uno sgarbo a Gennaro Gattuso nel portare Castrovilli in maglia azzurra. Altre novità importanti giungono dalla Spagna, dove il Siviglia ha già avanzato un’offerta al Napoli per Hirving Lozano.

Le novità in attacco

Quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in un collegamento Sky, nuovo pupillo di Sarri è Matteo Politano. Il Napoli ha trovato un possibile sostituto in Orsolini del Bologna. Cristiano Giuntoli, invece, è a lavoro per cercare di convincere Cairo, presidente del Torino, per poter portare Andrea Belotti a Napoli: offerto Petagna più soldi. Il caso rinnovo di Lorenzo Insigne è un rebus. Società e giocatore si incontreranno a fine Europeo. Di ‘grande’ importanza potrà essere anche l’incontro con Luciano Spalletti.