Fabbrica delle calze della befane ‘pezzotte’ sequestrata a Napoli

Lo scorso 24 novembre nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato un locale, nel quartiere di Poggioreale, adibito a opificio clandestino per la produzione di articoli tessili, dove erano in produzione migliaia di “calze della befana”.

I prodotti, recanti marchi contraffatti, erano verosimilmente destinati al commercio, in relazione all’imminente periodo festivo. In particolare, l’attività dei finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, finalizzata a risalire la filiera illecita di produzione, ha consentito di individuare una persona di nazionalità italiana, che aveva allestito abusivamente il laboratorio all’interno di un locale privato, dotandolo di macchinari e materiali per la lavorazione tessile, tra cui una macchina da taglio e una da cucire professionali.

Le calze dello Scudetto del Napoli

L’uomo è stato sorpreso mentre era accedeva nel locale destinato alla realizzazione delle “calze della befana” riportanti marchi e disegni industriali della SSC Napoli e di noti cartoni animati, quali Stitch, Barbie e Spiderman.

Al termine delle operazioni i militari della Gdf hanno sottoposto a sequestro circa 1.800 prodotti contraffatti, ulteriori 1.300 semilavorati oltre che le varie attrezzature utilizzate, nonché deferito il responsabile per i delitti di contraffazione di marchi, aggravata dall’allestimento di mezzi e dall’attività organizzata, nonché per ricettazione.

Si precisa che il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle indagini preliminari, è suscettibile di impugnazione e riguarda una persona sottoposta a indagini, da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.