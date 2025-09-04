Blitz alle Case Nuove, 6 pistole scovate nella cassetta postale

PUBBLICITÀ

Ieri sera la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Vicaria e Sanità, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di devianza giovanile, nonché della circolazione di armi. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante le attività hanno effettuato numerosi controlli a persone e a veicoli.

Nel corso dell’attività, nella zona delle Case Nuove, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 5 pistole semiautomatiche ed una a tamburo, di cui con matricola abrasa e quattro risultate provento di furto. Le armi in questione erano occultate all’interno di una cassetta postale dotata di un congegno elettronico a batterie, celata dietro ad un vano portalettere. Infine, è stato rinvenuto anche munizionamento di vario calibro, parte del quale era contenuto nei caricatori, rendendo dunque le pistole pronte all’uso.

