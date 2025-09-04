PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz alle Case Nuove, 6 pistole scovate nella cassetta postale
CronacaCronaca locale

Blitz alle Case Nuove, 6 pistole scovate nella cassetta postale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Blitz alle Case Nuove, 6 pistole scovate nella cassetta postale
Blitz alle Case Nuove, 6 pistole scovate nella cassetta postale
PUBBLICITÀ

Ieri sera la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Vicaria e Sanità, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di devianza giovanile, nonché della circolazione di armi. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante le attività hanno effettuato numerosi controlli a persone e a veicoli.

Nel corso dell’attività, nella zona delle Case Nuove, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 5 pistole semiautomatiche ed una a tamburo, di cui con matricola abrasa e quattro risultate provento di furto. Le armi in questione erano occultate all’interno di una cassetta postale dotata di un congegno elettronico a batterie, celata dietro ad un vano portalettere. Infine, è stato rinvenuto anche munizionamento di vario calibro, parte del quale era contenuto nei caricatori, rendendo dunque le pistole pronte all’uso. 

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati