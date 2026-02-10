Napoli-Como: Conte ne cambia 5, c’è un debutto dal 1′ minuto

PUBBLICITÀ

Napoli-Como sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora gli azzurri di mister Conte affronteranno la formazione di mister Fabregas allo stadio Maradona. Il tecnico leccese ha sciolto ogni dubbio, annunciando l’11 titolare della sfida.

Scott McTominay non sarà della partita. In via precauzionale, ed in vista del big match di domenica sera tra Napoli e Roma, il calciatore scozzese avrà un turno di riposo. Torna invece il portiere serbo Milinkovic-Savic, a seguito dei problemi fisici accusati nell’ultimo mese.

Napoli-Como: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1); Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera, Giovane, Vergara, Hojlund. All.Conte

COMO (4-2-3-1); Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Perrone, Sergi Roberto, Caqueret, Addai, Nico Paz, Baturina. All.Fabregas

Come ci arrivano le due squadre?

Napoli-Como, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia vedrà contro due delle protagoniste della stagione.

Il Napoli, reduce da due vittorie consecutive in campionato contro rispettivamente Fiorentina e Genoa, tiene saldo il terzo posto in classifica con 49 punti conquistati.

Il Como con i suoi 41 punti ed una gara da recuperare, è in piena corsa per un posto in Uefa Champions League.

La vincente della sfida Napoli-Como affronterà l’Inter di Chivu in semifinale. La formazione nerazzurra infatti, la scorsa settimana ha battuto il Torino con risultato finale di 2 a 1, staccando il pass per il turno successivo.

Napoli-Como: i precedenti al Maradona

Napoli-Como nel corso della storia si è disputata appena 18 volte a Fuorigrotta. I numeri della sfida sono nettamente in favore dei partenopei, che hanno ottenuto 14 vittorie, 2 pareggi e solamente 2 sconfitte. L’ultimo pareggio tra l’altro è arrivato proprio in questa stagione, nella sfida di campionato terminata 0 a 0 dello scorso 1 novembre.

L’ultima vittoria azzurra sul Como risale alla stagione 2024-2025, con risultato finale di 3 a 1 e reti di McTominay, Lukaku e Neres.

Il Como invece, non batte il Napoli a Fuorigrotta dalla stagione 2003-2004 quando alla prima giornata del campionato di Serie B, i lariani si imposero per 1 a 0.

Inoltre Napoli-Como sarà appena il terzo confronto ufficiale in Coppa Italia tra le due compagini. L’unico precedente risale infatti alla stagione 1999-2000, quando gli azzurri grazie al doppio confronto riuscirono a passare il turno battendo il Como in casa propria.