Napoli-Como: non basta Vergara, i partenopei vengono sconfitti ai calci di rigore

Napoli-Como è giunta al termine. Gli azzurri che grazie a Vergara pareggiano la sfida nei tempi regolamentari, vengono sconfitti nella lotteria dei calci di rigore.

Il racconto della gara: Vergara ancora protagonista

Il primo tempo di Napoli-Como è stato poco emozionante. La partita si sblocca al 38esimo minuto grazie al rigore siglato da Baturina.

Nella ripresa il Napoli parte forte e pareggia subito la sfida grazie ad Antonio Vergara. Il ragazzo partenopeo sta vivendo un momento da sogno ed è già alla sua terza rete stagionale.

La rete del pareggio azzurro arriva grazie ad Hojlund che trova un varco servendo Vergara che a tu per tu con Butez piazza la palla alle spalle del portiere comasco.

Al 48esimo proteste azzurre per il fallo di Ramon su Hojlund al limite dell’area di rigore. Il centrale lariano che era già stato ammonito nella prima frazione di gioco è stato graziato dall’arbitro Manganiello.

Al 60esimo Antonio Conte cambia 3 uomini, inserendo Spinazzola, Alisson Santos al debutto in azzurro e Politano, rientrato dall’infortunio. Ad uscire sono Mazzocchi, Olivera e Giovane.

Al 64esimo Rrahmani spizza di testa da corner, ma Nico Paz salva sulla linea. Il pallone era indirizzato verso la porta.

Al 74esimo entrano Gutierrez e Lukaku, a fargli posto sono Hojlund ed uno stremato Vergara.

All’83esimo Milinkovic Savic compie un’ottima parata su Vojvoda appena entrato.

Al termine dei 90 minuti di gioco, con risultato ancora di 1 a 1 si va ai calci di rigore. La sfida tra Napoli e Como valida per la semifinale di Coppa Italia si decide dagli 11 metri.

Gli azzurri escono sconfitti ai calci di rigore. Gli errori di Lukaku e Lobotka costano caro agli azzurri che perdono l’occasione di alzare un secondo trofeo stagionale.