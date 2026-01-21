Vergara finalmente protagonista, l’ex allenatore: “Somiglia a Barella”

PUBBLICITÀ

Antonio Vergara è uno dei protagonisti del momento in casa Napoli. Il 23enne di Frattaminore grazie a delle ottime prestazioni, sta convincendo Conte, tanto da bloccarne il suo eventuale trasferimento in prestito in questa sessione di calciomercato.

Vergara è l’uomo del momento

“Ci dispiace non aver portato a casa il risultato che volevamo tutti. Ma continuiamo a lavorare insieme FNS”. Recita così il messaggio social, scritto sul profilo Instagram da parte del calciatore azzurro. Il post inoltre, ha generato un’ondata di commenti da parte dei supporters azzurri, che hanno mostrato tutto il loro supporto al ragazzo, riempiendolo di complimenti e caricandolo in vista delle prossime gare.

PUBBLICITÀ

A detta di molti, Vergara, assieme allo straripante McTominay è stato tra i migliori in campo della squadra partenopea nella trasferta in terra danese contro il Copenaghen. Nel corso della gara si è contraddistinto per personalità (nonostante fosse la sua prima gara da titolare in Champions League) sfiorando anche il gol nel primo tempo.

Le dichiarazioni esaltanti sul suo conto

“Fa piacere vedere una squadra importante come il Napoli dare spazio a due ragazzi del settore giovanile. Possono stare tranquillamente in Serie A, hanno soltanto bisogno di tempo per capire i meccanismi e crescere. Antonio è difficile da collocare in una posizione fissa, può fare la mezzala, l’esterno, ma in passato ha giocato anche come terzino. Ha grandi qualità tecniche, tanta forza nelle gambe e riesce a reggere il ritmo della categoria”. Nelle scorse ore, Emanuele Cascione, ex tecnico della primavera è intervenuto su “Radio Tutto Napoli” spendendo parole d’affetto e d’orgoglio per Vergara, definendolo pronto a giocare nel Napoli.

Cascione, ha poi affermato: “Vergara lo vedo come Barella per caratteristiche. Lui è un giocatore di grande personalità, uno tutto campo, che si inserisce, gioca basso e cerca anche il gol. Antonio è ancora giovane, ha bisogno di tempo ma è davvero molto forte. Ha dribbling, sa tenere palla e questo piace molto agli allenatori”.