Napoli-Como: ospiti in vantaggio dopo 45′ grazie al rigore di Baturina

Si è concluso il primo tempo di Napoli-Como. La formazione comasca è in vantaggio grazie al rigore trasformato da Baturina.

Napoli-Como: la sintesi del primo tempo

Il primo tempo di Napoli-Como non è stato entusiasmante. Azzurri e lariani per gran parte della prima frazione di gioco hanno mantenuto ritmi bassi. Tra i più vivaci nel Napoli spicca Vergara, che come suo solito si sacrifica tanto e lotta a tutto campo.

Intorno alla mezz’ora di gioco, il Como si affaccia alla porta di Milinkovic Savic. La svolta però arriva al 36esimo minuto di gioco, quando su un cross in area di Valle, Olivera irrompe su Smolcic causando il penalty.

A sbloccare la sfida è quindi Martin Baturina, che dagli 11 metri porta avanti la formazione comasca.

Al 44esimo minuto di gioco, gli azzurri guadagnano una buona punizione al limite dell’area di rigore, grazie ad un ottimo Hojlund che protegge palla causando il fallo ed il giallo a Ramon.

A battere è Elmas ma colpisce in pieno la barriera avversaria.