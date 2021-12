Costringeva la ragazza a prostituirsi a Napoli: “Non puoi tornare al tuo paese”. Ieri personale del Commissariato Poggioreale, unitamente a personale del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, eseguivano un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione del G.I.P., nei confronti di A. P. perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona ed istigazione al suicidio.

In particolare, dall’attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli – Sez. IV, risulta che l’indagato – approfittando della fragilità economica, psicologica e delle difficoltà di inclusione sociale della p.o., peraltro già gravemente segnata da un passato di sfruttamento e maltrattamenti. La avrebbe indotta a prostituirsi, ed, alla sua manifestata volontà di cambiare vita e di ritornare nel suo Paese di origine, la avrebbe malmenata, minacciata e segregata in casa. La gravità della condizione della giovane donna si rivelava drammaticamente in occasione del tentativo di suicidio che le provocava gravi lesioni.