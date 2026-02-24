Napoli, De Bruyne torna a Castel Volturno: Conte cerchia la data del rientro in campo

PUBBLICITÀ

Dopo oltre quattro mesi di stop, Kevin De Bruyne rivede il campo. A 121 giorni dall’infortunio rimediato contro l’Inter, il centrocampista belga è tornato a lavorare a Castel Volturno, riaccendendo entusiasmo e prospettive nello spogliatoio azzurro.

Per Antonio Conte è una notizia pesante nel momento più delicato della stagione, con la corsa Champions ancora apertissima. Il rientro procede con cautela ma con fiducia. Il tecnico ha ritrovato De Bruyne in buone condizioni atletiche e conta di riaggregarlo al gruppo già dalla prossima settimana.

Non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno in campo, ma l’ipotesi più concreta porta alla sfida contro il Torino. A fare il punto è stato Francesco Modugno a Sky Sport: “C’è una seconda fase di riatletizzazione da completare, però i segnali sono incoraggianti. È impossibile fare tabelle precise, ma dalla prossima settimana può tornare in gruppo. Poi la partita col Torino può rappresentare un obiettivo”.

De Bruyne si è presentato magro, seguito dallo staff ad Anversa, e ora proseguirà il programma condiviso a Castel Volturno. Ha percepito il malumore e la tensione legati alla lotta per la Champions. Il suo rientro, più che un semplice recupero fisico, può diventare una scossa emotiva.

Nel finale di stagione, quando le gambe pesano e le scelte diventano decisive, avere di nuovo il suo piede e la sua visione può cambiare gli equilibri. Ora la parola passa al campo.