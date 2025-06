Napoli. Dopo Mc Fratm, ecco De Brother: De Bruyne sulle orme di McTominay

PUBBLICITÀ

Il suo arrivo a Napoli non è ancora ufficiale ma Kevin De Bruyne ha già stabilito un record: per lui è stato, infatti, coniato un soprannome sulla falsa riga di quanto già accaduto con l’ex rivale nei derby di Manchester Scott McTominay. Se l’eroe dello scudetto è ormai conosciuto con l’appellativo di Mc Fratm, ben presto il fuoriclasse belga potrebbe essere noto semplicemente con il nome di De Brother.

Da Fratm a Brother il passo non è mai stato così corto, ma non è una novità per i napoletani che di accoglienza sono maestri. E quale modo di mettere un campione a proprio agio se non chiamarlo come fanno i ragazzi per strada.

Probabilmente manco De Bruyne lo ha mai sentito, magari lo leggerà sui propri profili social che da settimane sono presi d’assalto dai tifosi partenopei e di certo saranno ancor più bombardati dopo il consueto tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis atteso nelle prossime ore.

Benvenuto Kevin, benvenuto De Brother!

