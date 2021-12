Napoli è na carta sporca, a Natale cumuli di rifiuti in strada: focolaio Covid nell’Asìa

Alle 800 tonnellate di rifiuti quotidianamente raccolte se ne sono aggiunte altre decine rimaste giacenti in terra, lascito del rallentamento della raccolta nei giorni natalizi in cui la produzione è sovente maggiore. La conseguenza è ancora una volta quella di un’immagine di una città sporca. Diverse le discariche a cielo aperto: dal Vomero a Chiaia e Posillipo, da Scampia a Chiaiano sino a Napoli Est. A determinare l’attuale scenario non solo la solita inciviltà di una sacca della popolazione ma anche e soprattutto gli effetti del Covid che sta di nuovo falcidiando Asìa. Attualmente l’azienda partecipata del Comune di Napoli conta infatti ben 40 defezioni tra dipendenti positivi al virus e in isolamento perchè entrate in contatto con chi si è infettato.

Il Covid non s’arrende

«Il Covid sta imperversando – conferma a InterNapoli.lit la presidente del Cda Asìa Maria De Marco – c’è il solito problema che alla positività di 3 o 4 dipendenti si aggiunge l’isolamento di decine di altri lavoratori». La speranza è di recuperare in questi giorni per presentare almeno a Capodanno una città pulita. «La scorsa notte c’è stato già un buon recupero» aggiunge la De Marco mostrandosi fiduciosa nel ritorno in pochi giorni alla normalità.

La parola all’assessore Mancuso

L’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso spiega anche lui al nostro sito: «Stiamo lavorando per tornare a pieno regime nell’arco di pochi giorni. Abbiamo scontato anche una difficoltà nel conferimento allo Stir di Caivano ora quel problema appare rientrato. Inoltre, di recente c’è stata una vertenza dei sindacati riguardante i mezzi utilizzati da Asìa per la raccolta e anche questo ha contribuito al rallentamento». Intanto però le lamentele dei cittadini si sprecano, l’assessore ne è consapevole. «Nel quartiere Vomero ad esempio, la quarantena dei lavoratori Asìa ha inciso parecchio sulla mancata raccolta. Uno scenario simile si è verificato anche altrove». Ai mezzi di solito utilizzati per pulire le strade dai rifiuti poi trasferiti impianti, si stanno aggiungendo anche bobcat e vetture simili.

L’attacco di Forza Italia

Nelle scorse ore sulla condizione non certo ottimale dei rifiuti in città era arrivato l’attacco del gruppo consiliare di Forza Italia formato dalla capogruppo Iris Savastano, da Salvatore Guangi e da Domenico Brescia. «È un grave disservizio ai danni di tutti i cittadini oltre che un notevole danno d’immagine agli occhi dei turisti e di chi vorrebbe visitare la nostra città. In Asia c’è un serio problema di personale insufficiente e di un management che finora non ha dato le risposte che ci si attendeva. Urge un deciso cambio di passo, altrimenti tutti gli sforzi che si vorranno mettere in campo per rilanciare la città saranno vanificati»

La salvezza viene dagli interinali

La quarantena e la positività dei circa 40 dipendenti Asìa e le difficoltà provocate, dimostrano sfacciatamente l’esiguità dell’organico che non arriva alle 2500 dipendenti. La salvezza, almeno parziale, potrebbe arrivare dall’entrata in servizio della cinquantina lavoratori interinali che attendono da 2 mesi di poter supportare Asìa. Si tratta di maestranze finite al centro delle polemiche innescate soprattutto dal gruppo di disoccupati 7 Novembre, che avevano messo in dubbio la regolarità delle procedure di selezione tramite l’agenzia interinale Wintime Spa.

«Siamo legittimati a lavorare, le prove sono state superate senza alcun tipo di favoritismo» si sono sempre difesi i lavoratori respingendo le voci di presunte corsie preferenziali perchè parenti di sindacalisti. «La selezione non era proibita ai parenti di chi fa parte di organizzazioni sindacali. Per le competenze acquisite possiamo lavorare con Asìa».

I lavoratori potrebbero entrare in servizio già prima della fine dell’anno, dopo alcune verifiche del Comune di Napoli che avrebbero confermato l’assenza di irregolarità. Sarebbe una bella boccata d’ossigeno per la città, in cui la raccolta differenziata si attesta, secondo gli ultimi dati, a quasi il 39%.