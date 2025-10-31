Minorenne ferito con i cocci di bottiglia, 3 ragazzini bloccati a Napoli

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno individuato, rintracciato e denunciato i presunti responsabili che lo scorso 28 ottobre avrebbero aggredito con dei cocci di bottiglia un 17enne colpendolo con alcuni vendenti.

Le ferite – da relazione medica – hanno interessato zone del corpo che, se non soccorse tempestivamente, ne avrebbero potuto causare la morte.

Le ininterrotte indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Napoli, effettuate grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire la vicenda.

I tre indagati – hanno rispettivamente 14 e 15 anni e sono tra loro compagni di scuola – avrebbero aggredito la vittima e un suo amico coetaneo per motivi ancora da chiarire. Le vittime non frequentano lo stesso istituto scolastico. I tre ragazzi devono di rispondere di tentato omicidio in concorso e porto di armi e oggetti atti ad offendere.