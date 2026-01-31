Napoli-Fiorentina: Conte si affida ai fedelissimi per battere la viola

PUBBLICITÀ

Napoli-Fiorentina sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora i ragazzi di mister Conte affronteranno la squadra viola allo Stadio Maradona. Il tecnico leccese ha sciolto ogni dubbio, annunciando l’11 titolare della sfida.

Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1); Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund. All.Conte

FIORENTINA (4-1-4-1); De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli. All.Vanoli

Il periodo delicato delle due squadre

Napoli-Fiorentina è uno dei match più affascinanti del 23esimo turno di Serie A. Nell’attuale stagione però le due compagini in questione stanno vivendo un momento delicato, dovuto però a questioni assai differenti.

I partenopei sono reduci dall’eliminazione in Champions League, a seguito dell’ottima prestazione disputata contro il Chelsea, ma con un misero bottino di appena 8 punti in altrettante gare giocate. Il Napoli in campionato è comunque distante già 9 punti dalla vetta della classifica, con l‘Inter a quota 52 e gli azzurri a quota 43. Ad oggi per i ragazzi di Conte, serve trovare equilibrio, certezze e provare a risalire la china sfruttando l’unico impegno settimanale a cui saranno sottoposti.

La Fiorentina dal canto suo sta vivendo una delle stagioni più negative della sua storia. Con appena 17 punti conquistati in 22 gare disputate è ancora in piena lotta per non retrocedere. A ciò si aggiunge l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como di Fabregas e la morte inaspettata del presidente Commisso che ha complicato ulteriormente le cose.

Napoli-Fiorentina: i precedenti al Maradona

Napoli-Fiorentina nel corso della storia si è disputata ben 75 volte a Fuorigrotta. Il bilancio di questa sfida sorride nettamente ai padroni di casa che vantano ben 35 vittorie contro le 19 degli ospiti. Il tutto condito da ben 21 pareggi. Il Napoli ha vinto l’ultima sfida interna contro la Fiorentina, con risultato finale di 2 a 1 e reti di Lukaku e Raspadori. Nell’anno precedente, ossia la stagione 2023-2024 ad imporsi fu la squadra viola con un netto 1-3 al Maradona. Più in generale dalla stagione 2020 in poi, la Fiorentina ha sbancato Napoli già 4 volte tra campionato e Coppa Italia, rendendo questa sfida del tutto imprevedibile.

Non ci resta che attendere l’inizio di questo fantastico match, che vedrà le due formazioni tentare l’assalto ai 3 punti.