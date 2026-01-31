Napoli-Fiorentina: Vergara e Gutierrez trascinano gli azzurri alla vittoria

Napoli-Fiorentina è giunta al termine. Gli azzurri si impongono per 2 a 1 grazie alle reti di Vergara e Gutierrez.
Il racconto della gara
Gli azzurri sbloccano la sfida nella prima frazione di gioco grazie al secondo gol consecutivo di Antonio Vergara all’11esimo minuto di gioco. Nel primo tempo però a preoccupare tutto l’ambiente partenopeo e capitan Di Lorenzo che esce per infortunio. L’azzurro compie uno strano movimento col ginocchio sinistro e chiama immediatamente il cambio.
Da lì in poi il Napoli tenta il raddoppio, ma è la Fiorentina a rendersi pericolosa con Piccoli e Gudmundsson che impegnano Meret.
Nella ripresa è ancora il Napoli a rendersi protagonista raddoppiano con un inatteso Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo al 49esimo minuto di gioco riceve palla da Vergara, rientra sul sinistro e calcia a giro insaccando alle spalle di De Gea.
Al 57esimo rientra in partita la Fiorentina grazie a Dodò che vince un duello a centrocampo e si immola verso la porta, servendo Piccoli che viene respinto da Meret. La palla arriva poi sui piedi di Solomon che infila alle spalle del portiere partenopeo. Inutile il tentativo di Juan Jesus, che prova a salvare la porta azzurra.
Tra il 74esimo e il 76esimo è Moise Kean ad impensierire la retroguardia azzurra, con un paio di tiri insidiosi.
Al 90esimo il nuovo arrivato Giovane, entrato al posto di uno stremato Vergara, calcia al volo trovando la deviazione ed un corner fondamentale per far rifiatare il Napoli.