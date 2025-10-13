Napoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi

PUBBLICITÀ

Continua la protesta dei lavoratori del Burger King di piazza Garibaldi, nei fatti da oggi senza più impiego. Grandi Stazioni ha infatti chiesto la restituzione dei locali in cui sono compresi anche una pizzeria e un bar. La riconsegna delle chiavi dovrebbe avvenire, stando quanto appreso da sindacati e dipendenti, entro oggi. I lavoratori, 28 in tutto, chiedono alla Cigar1 continuità lavorativa lamentando un preavviso di meno di una settimana e respingendo la proposta di trasferimento nella sede Burger King di Verona. “Continueremo ad oltranza la protesta finché non avremo risposte” è la determinazione dei dipendenti. In mattinata è arrivata una PEC in cui di dice che entro oggi Grandi Stazioni deve rientrare in possesso dei locali e che per il momento qui non è previsto il food