Continua la protesta dei lavoratori del Burger King di piazza Garibaldi, nei fatti da oggi senza più impiego. Grandi Stazioni ha infatti chiesto la restituzione dei locali in cui sono compresi anche una pizzeria e un bar. La riconsegna delle chiavi dovrebbe avvenire, stando quanto appreso da sindacati e dipendenti, entro oggi. I lavoratori, 28 in tutto, chiedono alla Cigar1 continuità lavorativa lamentando un preavviso di meno di una settimana e respingendo la proposta di trasferimento nella sede Burger King di Verona. “Continueremo ad oltranza la protesta finché non avremo risposte” è la determinazione dei dipendenti. In mattinata è arrivata una PEC in cui di dice che entro oggi Grandi Stazioni deve rientrare in possesso dei locali e che per il momento qui non è previsto il food
Napoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.