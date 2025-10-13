PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi
CronacaCronaca locale

Napoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Napoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi
Napoli, i lavoratori del Burger King barricati nei locali di piazza Garibaldi
PUBBLICITÀ

Continua la protesta dei lavoratori del Burger King di piazza Garibaldi, nei fatti da oggi senza più impiego. Grandi Stazioni ha infatti chiesto la restituzione dei locali in cui sono compresi anche una pizzeria e un bar. La riconsegna delle chiavi dovrebbe avvenire, stando quanto appreso da sindacati e dipendenti, entro oggi. I lavoratori, 28 in tutto, chiedono alla Cigar1 continuità lavorativa lamentando un preavviso di meno di una settimana e respingendo la proposta di trasferimento nella sede Burger King di Verona. “Continueremo ad oltranza la protesta finché non avremo risposte” è la determinazione dei dipendenti. In mattinata è arrivata una PEC in cui di dice che entro oggi Grandi Stazioni deve rientrare in possesso dei locali e che per il momento qui non è previsto il food

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati