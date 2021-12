Napoli, il 25% degli autisti Anm col Covid o in quarantena: corse tagliate del 20%

Il 25% degli autisti dei bus Anm è attualmente fuori uso a causa delle quarantene per Covid. Una percentuale enorme, che ha costretto l’azienda dei trasporti pubblici napoletana a diminuire del 20% il servizio ordinario attraverso una sua riorganizzazione. L’attuale stato delle cose sarà in vigore almeno sino al 9 gennaio 2022, ma potrebbe proseguire anche oltre. Dunque, dopo la società di rifiuti Asia con una quarantina di dipendenti indisponibili, un’altra partecipata del Comune di Napoli è di nuovo falcidiata dal Covid.

La comunicazione di Anm

“Mediamente in questo periodo – recita una nota dell’Azienda napoletana mobilità – oltre il 25% della forza di autisti di Anm sta risultando assente o comunque indisponibile a causa del covid. Peraltro, buona parte delle assenze non sono preventivabili in tempo utile per poter rimediare attraverso la rimodulazione dei servizi degli autobus”. Ecco dunque la decisione della rimodulazione del servizio con un inevitabile, ulteriore taglio. “Per far fronte alla situazione, l’Azienda si trova costretta a varare a Napoli un programma di esercizio emergenziale, ridotto del 20% rispetto a quello in vigore, finalizzato a salvaguardare per quanto possibile l’offerta sulle linee a maggiore frequentazione, penalizzando linee a minore valenza o surrogabili con altre modalità di trasporto” aggiungono da Anm.

La data del 9 gennaio prossimo potrebbe non essere quella finale della riduzione tanto è vero che la società specifica: “Salvo proroghe. Alcune linee potrebbero essere soppresse per una giornata e altre potrebbero essere in esercizio, ma con un programma ridotto di corse”.

La fine delle linee private

Ma c’è un’altra novità che riguarda l’Anm: la cessazione, vista la scadenza della legge 106/2021, articolo 51, di conversione del Dl 73/2021, del servizio delle linee private in supporto a quelle di Anm. Dal 1 gennaio 2022 saranno dunque soppresse il 606, il 650, 667, 680, 682, 684, S2 messe in circolo per diminuire il rischio assembramenti.

I nuovi treni della metropolitana

Intanto, si aspetta con ansia l’immissione in circolo dei nuovi treni della metropolitana linea 1 acquistati in Spagna. Si tratta, in totale, di una ventina di convogli necessari a rinnovare la flotta della Collinare Piscinola-Garibaldi piuttosto vetusta e formata attualmente da soli 6 treni. Da qualche settimane sono riprese le prove statiche sulle linee e a gennaio, così come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore ai trasporti Edoardo Cosenza riprenderanno i test di circolazione dei treni fermi dalla scorsa estate dopo il guasto di una precedente prova (si verificò addirittura uno scoppio).

«Ci sono 5 treni nuovi qui e 5 ancora in Spagna della linea 1 non ancora messi in esercizio. Dopo la ripresa delle prove statiche, a gennaio contiamo di riprendere quelle dei convogli» le parole del primo cittadino proferite ieri nel corso della conferenza stampa di fine anno per tracciare un bilancio dei primi due mesi e mezzo alla guida della città e fissare gli obiettivi programmatici per il 2022. Oltre al rinnovo del parco treni della linea 1, l’amministrazione comunale vuole perseguire anche altri due risultati sul tema trasporti urbani. Il primo riguarda l’attivazione della linea 6 della metro per almeno un tratto del percorso che collegherà Chiaia a Fuorigrotta. Il secondo, il ripristino della funicolare di Mergellina chiusa da oltre un anno.