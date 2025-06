Napoli, il futuro dei prestiti: da Cajuste a Natan, chi va via e chi resta

PUBBLICITÀ

Si è conclusa un’altra stagione in casa azzurra ed ora è tempo di pensare al calciomercato, soprattutto quello in uscita. Il Napoli quest’anno ha dato in prestito diversi giocatori: Cajuste, Folorounsho, Lindstrom, Zanoli, Zerbin, Caprile e Natan. Al loro ritorno proveranno ad impressionare Conte, ma andiamo con ordine.

Napoli, il punto dettagliato sui prestiti

Jens Cajuste, preso dal Reims per 10 milioni la scorsa stagione. Il suo anno a Napoli non fu disastroso, ma non seppe incidere come la società sperava; così quest’anno lo abbiamo visto con la maglia dell’Ipswich Town, squadra che ha disputato la Premier League. Stagione di alti e bassi per lo svedese che però ha saputo dimostrare il suo valore in molte circostanze, nonostante ciò, data la retrocessione dell’Ipswich, non sarà esercitato l’obbligo di riscatto e dunque tornerà in azzurro.

Michael Folorunsho, mandato in prestito alla Fiorentina nel mercato di riparazione invernale, non ha saputo incidere al meglio ne in maglia azzurra ne in maglia viola, collezionando in totale 20 presenze senza gol o assist. La squadra Toscana non eserciterà il riscatto, ma su di lui ci sono già gli occhi del Torino.

Jasper Lindstrom, arrivato a Napoli dal Francoforte per circa 30 milioni come un astro nascente, uno dei migliori giovani in circolazione. In terra partenopea però, non ha saputo dimostrare il suo valore disputando una stagione disastrosa quasi come tutta la rosa azzurra quella stagione. Nuovo capitolo poi con l’Everton, stessa la sostanza, 25 partite condite solo da un assist per lui. I Toffees non lo riscatteranno e dunque, tornerà sotto la guida di Antonio Conte.

Alessandro Zanoli, classe 2000, ormai già da tempo a Napoli. Questa stagione il terzino destro di Carpi ha militato con il Genoa, trovando continuità sotto la guida di Patrick Viera arrivando a collezionare 31 presenze, un gol ed un assist. Molto probabilmente il Genoa riscatterà il classe 2000, ma non è da escludere un ritorno in maglia azzurra dato il calendario estremamente folto della prossima stagione tra Champions, Coppa Italia e Campionato.

Alessio Zerbin, esterno classe 96 di proprietà del Napoli dal 2017, quest’anno lo abbiamo visto con la maglia del Venezia. Stagione altalenante quella del ragazzo di Novara che ha collezionato 20 presenze 1 gol e due assist quest’anno. Con molta probabilità, il Venezia non lo riscatterà.

Caprile e Natan: le due note positive dei prestiti azzurri

Elia Caprile, riserva di lusso del Napoli che saggiamente ha deciso di cederlo in prestito al Cagliari per 6 mesi. Ha saputo dimostrare a pieno le sue capacità salvando i sardi in molteplici situazioni contribuendo in maniera significativa alla salvezza dei rossoblù. Quasi sicuramente il Cagliari lo riscatterà.

Infine, il migliore della stagione tra i prestiti, Natan. Autore di una stagione di alto livello, ha saputo prendersi in mano le redini della difesa del Betis, contribuendo nell’impresa di portare la squadra in finale di Europa League. Il brasiliano ha concluso la stagione con 31 presenze totali, dato anche l’infortunio, guarnite da 1 gol e un assist. Quasi sicuramente, il Betis lo riscatterà.

