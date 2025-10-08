Napoli, incendio nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco: fiamme all’Extra Utic

PUBBLICITÀ

Momenti di paura nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno del reparto Extra Utic, situato al secondo piano dell’edificio della Doganella.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando attimi di tensione tra il personale sanitario e i pazienti. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni al reparto sono ingenti. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e accertare se si sia trattato di un evento doloso o colposo.

L’area interessata è stata temporaneamente interdetta, mentre la direzione sanitaria valuta il trasferimento dei pazienti in altri reparti dell’ospedale.