Si formata una coda di 10 chilometri sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello, in direzione di Roma, per un incidente che ha visto il coinvolgimento di 4 mezzi pesanti. Al momento il traffico defluisce su 2 corsie.

Per il traffico diretto verso Roma, la società Autostrade consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, prendere la S.S. 6 Casilina in direzione Roma, proseguire sulla Strada Statale 372 Telesina seguendo le indicazioni per Caianello dove è possibile rientrare in autostrada.

TRAFFICO INTENSO IN AUTOSTRADA

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Coda in uscita a Santa Maria Capua Vetere provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

RICOVERATO UN CAMIONISTA

Due gli autisti feriti gravemente nell’impatto che sono stati portati in ospedale. Uno dei due in particolare era rimasto all’interno della cabina schiacciata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere e affidarlo al personale del 118 che ha, poi, provveduto al trasferimento d’urgenza in ospedale.

L’unico in condizioni decisamente preoccupanti è un 25enne camionista napoletano, B.T.A., che è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta. Il 43enne C.R. di Napoli è stato accompagnato all’ospedale di Marcianise per accertamenti, mentre V.A., 62enne di Ercolano è stato medicato sul posto.