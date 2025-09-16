Napoli incrocia le braccia per Gaza, metro e bus in città si fermeranno per 24 ore

PUBBLICITÀ

È stata proclamata per il 22 settembre una giornata di sciopero generale per mostrare sostegno alla situazione della Striscia di Gaza.

Sciopero nazionale di 24 ore per Gaza: si fermano trasporti e scuole in tutta Italia

“È evidente che l’umanità non si è mai trovata di fronte ad un fatto orribile come il genocidio di Gaza– scrive l’Unione Sindacale di Base – con la completa connivenza di tanti governi. Il mondo di sopra lo sa e resta a guardare. Sta a noi, al mondo di sotto, ribellarsi: lo sciopero generale, in un momento così grave, è il minimo che si possa fare. Ci auguriamo che accanto allo sciopero di tanti lavoratori e lavoratrici che incroceranno le braccia, si sommi la mobilitazione di migliaia di solidali che arrivi a paralizzare il Paese”. Per aderire “non è necessario essere iscritti ad USB o a qualsiasi altra organizzazione sindacale. Tutti e tutte possiamo scioperare”.

Sciopera anche il settore ferroviario: “Dalle ore 21:00 di domenica 21 alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00″.

Anche Napoli incrocia le braccia per Gaza, ANM comunica lo stop di metro e bus per 24 ore

Servizi a rischio anche per il trasporto pubblico. Anm a Napoli ha comunicato l’adesione: “Anm informa che lunedì 22 Settembre 2025 la Organizzazione Sindacale USB aderisce allo sciopero generale di 24 ore. Lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 22 settembre alle ore 03.00 del 23 Settembre”.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 06:38; da Centro Direzionale ore 07:19. Ultima corsa da Piscinola ore 09:13, da Centro Direzionale ore 09:07. Riprende con prima corsa da Piscinola ore 17:07, da Centro Direzionale ore 17:47. Ultima corsa da Piscinola ore 19:42, da Centro Direzionale ore 19:36 Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima da Municipio ore 09:14. Funicolare: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L’ultima corsa serale garantita è alle ore 19:50. In caso di adesione allo sciopero non saranno effettuati i prolungamenti di Metro e Funicolari.