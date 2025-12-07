Napoli-Juventus: Conte sceglie Elmas a centrocampo, novità sull’out mancino

PUBBLICITÀ

Napoli-Juventus sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora i ragazzi di mister Conte sfideranno al Maradona la compagine di mister Spalletti. Il tecnico Campione d’Italia ha sciolto ogni dubbio, annunciando gli 11 titolari della sfida.

Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3); Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang. All.Conte

JUVENTUS (3-4-2-1); Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Cabal, Conceicao, Yildiz. All.Spalletti

Il momento delle due squadre

In vista di Napoli-Juventus, le due squadre vivono un ottimo periodo di forma, con risultati e prestazioni convincenti a partire dall’ultimo mese.

I partenopei, con 28 punti conquistati in 13 gare, sono appaiati al Milan e reduci da 4 vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il grande neo in casa azzurra è la questione infortuni, che continua ad avere il sopravvento. L’ultimo in ordine di tempo è Stanislav Lobotka. Lo slovacco salterà con molta probabilità le gare con Juventus, Benfica ed Udinese puntando al rientro in Supercoppa Italiana contro il Milan il prossimo 18 dicembre.

I bianconeri sono reduci da 3 vittorie consecutive contro rispettivamente Bodo Glimt, Cagliari ed Udinese. In Serie A inseguono con appena 23 punti conquistati, ma dall’arrivo in panchina di Spalletti in poi si è vista una marcia diversa. Nell’ultima settimana anche la Juventus ha subito due infortuni gravi, riguardanti Vlahovic e Gatti, che salteranno con molta probabilità l’ultima parte del girone d’andata bianconero.

Napoli-Juventus: gli azzurri al Maradona in striscia positiva

Napoli-Juventus nel corso della storia si è giocata al Maradona per ben 79 volte. I partenopei sono lievemente in vantaggio nello scontro diretto, con 29 vittorie conquistate contro le 23 dei bianconeri. A completare il quadro ci sono anche ben 27 pareggi a Fuorigrotta. Il dato sorprendente riguarda però le sfide più recenti tra le due compagini. Il Napoli ha una striscia aperta di vittorie consecutive in casa contro la Juventus da ben 6 anni. I bianconeri infatti, non sbancano il Maradona dalla stagione 2018/2019, con risultato finale per 1-2 e reti siglate da Pjanic, Emre Can e Callejon.