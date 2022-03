Napoli. Non si ferma all’alt, poi trascina un agente per metri: arrestato 29enne

Ieri mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno intimato l’alt in via Pallucci ad una vettura con a bordo un uomo il quale ha dapprima rallentato la marcia per poi accelerare e darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale riuscendo a far perdere le sue tracce ma, poco dopo, è stato rintracciato mentre era in sosta in via Modigliani.

I poliziotti, una volta scesi dalla vettura di servizio, hanno tentato di fermare l’uomo che ha innestato la retromarcia trascinando uno degli agenti per alcuni metri; in quei frangenti, gli operatori hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni del veicolo in fuga e del conducente che, in via Provinciale, è stato definitivamente bloccato con il supporto di una volante del Commissariato Pianura.

S.D.F., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.