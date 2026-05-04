Napoli, occhi sui giovani talenti: Atta resta nel mirino, Manna forte su Alajbegovic

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Il Napoli guarda già al futuro e prepara le mosse per il prossimo mercato, tra occasioni sfumate e nuovi obiettivi. Due nomi emergono con forza: quello di Arthur Atta, già trattato nei mesi scorsi, e quello del giovane talento Kerim Alajbegovic.

Per quanto riguarda Atta, centrocampista dell’Udinese, emerge un retroscena significativo: il direttore sportivo Giovanni Manna lo aveva individuato già dallo scorso autunno come rinforzo ideale. I contatti tra i club erano stati avviati e l’operazione sembrava poter andare in porto già a gennaio.

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A bloccare tutto, però, sono stati due fattori decisivi: da un lato le limitazioni del mercato invernale, dall’altro il cambio tattico voluto da Antonio Conte, passato al 3-4-2-1. Una modifica che ha ridimensionato la priorità dell’operazione, rinviando ogni discorso all’estate.

Nuovo obiettivo: Alajbegovic, ma la concorrenza è alta

Parallelamente, il Napoli si muove su un altro profilo giovane e promettente: Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco è finito nel mirino di diversi club e il Bayer Leverkusen ha già fissato il prezzo per lasciarlo partire.

Si tratta di una valutazione importante, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe anche salire vista la crescente concorrenza. Sul giocatore, infatti, non ci sono solo gli azzurri, ma anche altri tre club italiani pronti a inserirsi nella trattativa.

Il Napoli, però, si era mosso in anticipo: Manna segue il calciatore da tempo con l’obiettivo di bruciare la concorrenza e replicare operazioni simili del passato su giovani emergenti.

Strategia chiara: giovani di prospettiva

Le due situazioni raccontano bene la linea del club: puntare su profili giovani, già pronti o in forte crescita, per costruire il futuro.

Atta rappresentava un’opportunità immediata già a gennaio, sfumata per motivi tecnici e strategici, mentre Alajbegovic è una scommessa per il futuro, ma con costi e concorrenza più elevati.

Il mercato estivo sarà quindi decisivo per capire se il Napoli riuscirà a trasformare questi interessi in operazioni concrete o se dovrà virare su altri obiettivi.