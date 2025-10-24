Napoli, piange la classifica Champions: gli azzurri non possono più sbagliare

PUBBLICITÀ

Il Napoli è reduce dalla pesantissima sconfitta in Champions League contro il PSV per 6-2. Quella olandese è comunque la disfatta più larga dei partenopei in Europa per numero di reti subite.

Il Napoli deve fare bottino pieno nelle prossime gare in Champions League: servono punti per passare il turno

Con soli 3 punti conquistati in altrettante gare sin qui, i partenopei sono momentaneamente 23esimi nella classifica della Champions League. Ad inizio stagione, De Laurentis aveva fatto intuire che la competizione europea era un grande obiettivo per lui e l’acquisto di De Bruyne serviva a dare esperienza e ambizione al gruppo squadra.

Se la sconfitta di Manchester contro il City è anche frutto dell’espulsione prematura di Di Lorenzo, non si può dire lo stesso di quella subita in Olanda. Contro il PSV, i partenopei avevano l’occasione di staccare molti competitor e piazzarsi a quota 6 così da poter ambire alle prime otto posizioni. Gli uomini di Conte invece, si sono visti non solo scavalcati da molte squadre, tra cui proprio il PSV ma ora rischiano seriamente di compromettere il loro cammino europeo. La prossima sfida in Champions League è già decisiva, contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte a cui seguirà la sfida al Qarabag e la trasferta col Benfica. Un trittico importante per i partenopei che dovranno cercare di arrivare alle ultime due sfide già con un bel bottino accumulato. La trasferta di Copenaghen e l’ultima al Maradona col Chelsea ci diranno di più sul proseguo dei Campioni d’Italia in Europa o meno.

Occhio alla differenza reti: in vista di una classifica corta e compatta è un fattore da tener d’occhio

Tra i campanelli d’allarme che risuonano in casa Napoli, spicca quello relativo ai gol subiti. In Champions League, gli azzurri hanno incassato già 9 reti segnandone appena 4. La differenza reti di -5 va assolutamente migliorata poiché conterà anche quella in vista di arrivo a pari punti tra due o più squadre.

Nella scorsa annata, la prima della nuova Champions League sono bastati 11 punti per raggiungere la seconda fase del torneo, quella dei playoff. Gli azzurri con 5 gare ancora a disposizione dovranno tentare il tutto per tutto, servirà cercare risultato contro ogni avversario per riuscire quanto meno a raggiungere il secondo turno.