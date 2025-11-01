Napoli: prima diagnosi per Gilmour e Spinazzola, si parla di affaticamento

PUBBLICITÀ

Il Napoli si ferma al Maradona contro il Como. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro la compagine di mister Fabregas. Grande protagonista del match è il solito Milinkovic-Savic. Il portierone serbo ipnotizza il calcio di rigore a Morata al 26esimo di gioco.

Tra le note stonate del match spiccano gli infortuni di Gilmour e Spinazzola usciti rispettivamente al 38esimo di gioco e a fine primo tempo. Due assenze pesanti che hanno costretto il tecnico pugliese a trovare nuove soluzioni tattiche, tra cui l’idea Elmas regista.

PUBBLICITÀ

Il primo bollettino medico del Napoli: le condizioni dei due calciatori saranno rivalutate nei prossimi giorni

La SSC Napoli ha diramato il primo bollettino medico sui due calciatori sostituiti anzitempo da Conte. Per entrambi si parla di affaticamento muscolare. Le condizioni dei due calciatori saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Bisognerà capire in fretta se saranno disponibili nel prossimo match in programma tra tre giorni al Maradona contro l’Eintracht Francoforte.

Conte nel contempo può sorridere, avendo ritrovato Stanislav Lobotka, che seppur entrato solamente all’87esimo minuto ha messo minutaggio in vista dei prossimi impegni.

Anche Gutierrez subentrato a Spinazzola si è reso protagonista di un buon secondo tempo, e scalpita per una maglia da titolare nel prossimo match in Champions League.