Volano le bottigliate in strada a Napoli, 2 feriti dopo la rissa

Venerdì sera intorno alle ore 23 un tassista che percorreva corso Meridionale nota 3 persone che litigano tra loro brandendo alcune bottiglie a Napoli. Uno di loro viene colpito ad un orecchio e l’amico che prova a soccorrerlo viene colpito alla gola e inizia a perdere molto sangue. L’aggressore, secondo la testimonianza del tassista che ha provato a fermarlo, scappa in direzione piazza Nazionale.

Interviene anche una pattuglia dell’Esercito che allerta le forze dell’ordine e il 118 via radio. I sanitari portano in ospedale i feriti, uno dei quali ha perso molto sangue. L’episodio è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli dallo stesso tassista intervenuto.

“Quanto accaduto al corso Meridionale è l’ennesimo episodio grave di violenza che dimostra come alcune aree della città siano ormai teatro di risse e aggressioni sempre più feroci, con persone colpite al volto e persino alla gola, rischiando di perdere la vita. Più volte siamo intervenuti proprio in queste strade a supporto dei residenti che chiedono più sicurezza e sono stanchi di assistere a queste violenze. Scene inaccettabili che seminano paura tra cittadini e lavoratori che ogni sera percorrono queste strade. Ringrazio il tassista che ha dato l’allarme e la pattuglia dell’Esercito intervenuta tempestivamente, ma non possiamo continuare a contare solo sulla buona volontà dei singoli. Serve un presidio costante del territorio, controlli mirati e interventi rapidi per fermare chi pensa di poter trasformare le strade di Napoli in un ring di violenza. Chi commette questi atti deve essere individuato e assicurato alla giustizia senza esitazioni.” Queste le parole di Borrelli.