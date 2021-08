Controlli nella sala slot a Napoli, sequestrate 10 ‘macchinette fuorilegge’. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno controllato in via Sant’Antonio Abate un locale adibito a sala slot abusiva dove hanno sorpreso tre persone intente a giocare ad altrettante apparecchiature elettroniche. I poliziotti hanno identificato l’affittuario del locale, in cui erano state installate 10 slot machine prive delle prescritte autorizzazioni.

Un 73enne napoletano è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo e ricettazione mentre i tre avventori, napoletani di 63, 64 e 77 anni. Tutti denunciati per partecipazione a gioco d’azzardo. Il locale e le apparecchiature sono stati sottoposti a sequestro.