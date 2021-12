Niente miracolo a Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto

Questa mattina il sangue di San Gennaro non si è sciolto ed i cittadini di Napoli sono ancora in trepidante attesa del miracolo. A scriverlo è La Repubblica. Alle 9 la cassaforte nella Cappella del Tesoro del Duomo di Napoli è stata aperta, ma il sangue non è liquefatto. Il miracolo, dunque, non è ancora avvenuto.

I fedeli continuano intanto a pregare. «Il sangue è solido, ma noi crediamo che il santo patrono di Napoli, ancora una volta, non manchi di far sentire il suo amore e la sua protezione per la città».

Il prodigio si ripete tre volte in un anno (il 19 settembre, nel sabato precedente la prima domenica di maggio e il 16 dicembre). Il 16 dicembre dell’anno scorso il sangue non si sciolse.

Cosa significa il sangue non sciolto

Quest’anno le celebrazioni si sono svolte sull’altare maggiore del Duomo a causa del Coronavirus. La decisione presa per garantire il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, impossibile da mantenere all’interno della più piccola Cappella di San Gennaro, gestita dalla Deputazione San Gennaro. Poche anche le persone presenti in cattedrale o all’esterno, proprio a causa dell’emergenza sanitaria legata al virus. Da ‘tradizione’ nelle occasioni in cui non si è sciolto il sangue sono avvenute sventure per la città di Napoli.

