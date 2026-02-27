Napoli, sequestrata nota officina alla Toscanella: nei guai 3 persone

PUBBLICITÀ

Un capannone di 200 metri quadri trasformato in una piccola fabbrica dell’inquinamento. È questo lo scenario che la Polizia metropolitana ha trovato in via Toscanella, a Napoli, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei reati ambientali nell’area della Terra dei Fuochi.

L’intervento si inserisce nell’attuazione degli indirizzi operativi stabiliti dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, discussi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Michele di Bari. A coordinare l’azione sul territorio è stata la comandante della Polizia metropolitana, Lucia Rea.

Nel mirino degli agenti è finita un’officina meccanica con annesso deposito. Secondo quanto accertato durante l’ispezione, le acque reflue provenienti dalle lavorazioni venivano scaricate direttamente nella rete fognaria senza alcun trattamento. Non solo. Sono state rilevate emissioni in atmosfera prive di autorizzazione, oltre a casi di abbandono e gestione illecita di rifiuti.

Come se non bastasse, il titolare avrebbe occupato abusivamente il suolo pubblico circostante con attrezzature e veicoli in lavorazione, estendendo di fatto l’attività oltre i confini consentiti.

Di fronte alle violazioni riscontrate, gli agenti hanno disposto il sequestro dell’intera azienda. Nel corso dei controlli sono state identificate dieci persone tra lavoratori e avventori presenti sul posto. Al termine delle operazioni, tre soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono. Gli inquirenti stanno approfondendo anche la posizione dei veicoli rinvenuti all’interno della struttura, per verificare eventuali ulteriori irregolarità. In un territorio già segnato da anni di emergenze ambientali, ogni scarico illegale pesa come una ferita in più.