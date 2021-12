Napoli, spari fuori la discoteca dopo il ‘no’ del buttafuori: “C’è una festa, non si può entrare”

Momenti di paura quelli vissuti all’esterno di una nota discoteca a Napoli dove si sono registrati colpi di pistola lo scorso 27 novembre. A riportare la notizia è Il Mattino. Alcuni giovani erano in coda per entrare nel locale quando, all’ingresso, la security gli impedisce di accedere poiché c’era una festa privata. Nonostante i vari tentativi, per i giovani non c’è niente da fare. La discoteca coinvolta è il The Wall Club.

I ragazzi allora si allontanano, ma tornano poco dopo con pistole e volto coperto. Lanciano bottiglie contro la vetrata dell’ingresso e tentano inoltre di sfondare una porta laterale. Il bodyguard, inoltre, ha ricevuto un colpo al volto. Un paio di ragazzi, addirittura, inizia a sparare. L’assalto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Sono in corso le indagini della Polizia scientifica e della Squadra mobile.

Precisiamo per dovere di cronaca e rettifica che non è coinvolta, come scritto inizialmente, il Duel Club, come riportato dall’articolo de Il Mattino. Ce ne scusiamo con i lettori e i titolari.