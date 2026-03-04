Nasconde 1000 euro in contanti nel microonde, pusher arrestato a Licola

PUBBLICITÀ

E’ notte, i carabinieri della stazione di Licola percorrono viale dei platani quando due fari allo xeno illumino il parabrezza della gazzella Pozzuoli. Fermano l’auto. Inizia il controllo. Alla guida il 25enne Salvatore Castellano della zona noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha un atteggiamento che non convince i carabinieri che decidono di approfondire la perquisizione. Addosso un porta sorprese di quelle che si trovano nei famosi ovetti di cioccolato.

All’interno 25 dosi di droga tra cocaina e crack già pronte per la vendita al dettaglio. Nelle tasche anche 570 euro ritenute provento del reato. I militari estendono il controllo nell’abitazione dell’uomo. Apparentemente nulla ma la perquisizione si intensifica. Poi la scoperta. In cucina, all’interno del microonde, 1mille e 600 euro in contanti. Il 25enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in carcere in attesa di giudizio.

